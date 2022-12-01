Кировчанам напомнили о необходимости заплатить налоги не позднее 1 декабря

Со 2 декабря не уплатившим налоги собственникам начисляются пени Фото: Иван МАКЕЕВ

УФНС России по Кировской области сообщает жителям региона, что собственникам имущества не позднее 1 декабря текущего года нужно уплатить все налоги за прошлый год.

В департаменте финансов отметили, что большинство горожан внесли платежи в срок за недвижимость и земельные участки. В бюджет города поступили налоги на имущество физлиц на 333,6 млн рублей или 77,6% от годового плана. По земельному налогу сумма составила 30,9 млн рублей или 56,2% к плану.

Начиная со 2 декабря, собственникам, не уплатившим налоги, начисляются пени в размере одной трехсотой ставки (7,5 %) за каждый день просрочки.

Налоговая служба также напоминает, что постановлением правительства РФ продлен предельный срок уплаты налогов для мобилизованных. Отсрочка действует в период прохождения военной службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем увольнения, включительно.