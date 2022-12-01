В Оричевском районе легковушка насмерть сбила лося

Очевидцы сообщают, что на дорогу выходит еще один лось, что может также привести к аварии. Фото: vk.com/public174843297

В Оричевском районе насмерть сбили лося. Об этом рассказали в местном ГИБДД.

По сообщению ведомства, две недели назад диких животных почти каждый день видели на обочине рядом с дорогой «Киров - Стрижи - Оричи» в районе поворота на деревню Камешница. В минувшие выходные одного из лосей сбили насмерть. Водитель не пострадал. Сейчас же поступают сообщения о том, что второй зверь также выходит на проезжую часть.

- Госавтоинспекция Оричевского района призывает автомобилистов при проезде участка а/д Киров-Стрижи-Оричи от 36 до 40 км снижать скорость и быть предельно внимательными, особенно в темное время суток, - добавили в пресс-службе ведомства.

Минприроды Кировской области сообщает также, что за прошедший октябрь под колесами машин оказались пять диких животных: четыре лося и кабан. Аварии произошли в Оричевском, Яранском, Слободском, Куменском и Шабалинском районах. Никто из людей не пострадал.

Кировчан просят соблюдать ПДД и меры предосторожности, особенно в темное время суток на участках дороги с примыкающим лесом.