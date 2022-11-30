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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:27

В Богородском подросток украл из квартиры телефон

Парень открыл дверь деревянной палкой
Анастасия САЛУН
Подросток незаконно проник в помещение и украл телефон

Подросток незаконно проник в помещение и украл телефон

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным регионального Следственного комитета, в поселке Богородское 16-летний подросток украл из квартиры телефон. Несовершеннолетний открыл запор двери при помощи деревянной палки. Оттуда он похитил мобильный телефон и скрылся. На подростка возбудили уголовное дело по статье УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Специалисты МВД России по Кировской области напоминают, что самой лучшей защитой от квартирных краж является комплекс мер - установка хорошей стальной двери, домофона, решеток или ставней на окна, сигнализации и системы видеонаблюдения.

Кроме того, при поездах в командировки и на отдых, за домом можно попросить присмотреть соседей или родственников. Заметив признаки кражи, не входите в помещение и ничего не трогайте. Закройте дверь на ключ и вызовите полицию.