1 декабря жители четырех деревень Октябрьского района останутся без электричества

На сетях проведут ремонтные работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря жители нескольких деревень Октябрьского района останутся без электричества. Об отключениях информирует администрация Кирова.

Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети» «Кировэнерго» проведет ремонт сетей электроснабжения. В это время без ресурса останутся следующие населенные пункты:

- деревна Коробовская - с 08.30 до 16.00;

- деревня Гуси, район новых частных домовладений - с 08.00 до 15.00;

- деревня Балезинщина, четная сторона от дома № 24 до дома № 52, нечетная сторона от дома № 35 до дома № 63 - с 09.00 до 17.00;

- деревня Канахины, улица Черемушки от дома № 3 до дома № 39, дом № 40 - с 09.00 до 17.00.