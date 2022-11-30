Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 15:01

1 декабря жители четырех деревень Октябрьского района останутся без электричества

Отключения пройдут с утра до вечера
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На сетях проведут ремонтные работы.

На сетях проведут ремонтные работы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря жители нескольких деревень Октябрьского района останутся без электричества. Об отключениях информирует администрация Кирова.

Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети» «Кировэнерго» проведет ремонт сетей электроснабжения. В это время без ресурса останутся следующие населенные пункты:

- деревна Коробовская - с 08.30 до 16.00;

- деревня Гуси, район новых частных домовладений - с 08.00 до 15.00;

- деревня Балезинщина, четная сторона от дома № 24 до дома № 52, нечетная сторона от дома № 35 до дома № 63 - с 09.00 до 17.00;

- деревня Канахины, улица Черемушки от дома № 3 до дома № 39, дом № 40 - с 09.00 до 17.00.