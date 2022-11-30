В 2023 году 59% расходов бюджета Кирова запланированы на соцсферу

Депутаты обсудили бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты Кировской гордумы в первом чтении рассмотрели проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно плану, доходы в будущем году составят 8,4 миллиарда, расходы – более 8,6 миллиарда. Дефицит – 280 миллионов рублей.

В 2024-2025 годах прогнозируется рост собственных доходов на 4,5% и 3,7% к предыдущему году соответственно. Планируется, что в этот период бюджет будет бездефицитным.

Большая часть расходов – 59,4% - придутся на соцсферу. 52% из них пойдут на образование. В трехлетнем периоде также предусмотрены траты на реализацию 16 муниципальных программ.

Некоторые статьи расходов стали предметом обсуждения. Так, к примеру, в бюджете предусмотрены 44 миллиона рублей на ремонт освещения и футбольных полей стадиона «Трудовые резервы», а также 50 миллионов на установку умных спортивных площадок в Нововятском районе и в Лянгасово. По мнению народных избранников, суммы завышены. В ответ глава мэрии Кирова Вячеслав Симаков заявил, что сметы внимательно изучат на предмет обоснованности расчетов и необходимости проведения работ. Информацию о результатах доведут до депутатов.

- Мы можем более детально обсудить вопрос на заседании профильной комиссии. После того как будет получено заключение экспертизы, суммы могут измениться. Средства можно будет направить на решение других вопросов в той же спортивной сфере, - отметила глава города Елена Ковалева.

Предложения относительно перераспределения бюджетных средств депутаты смогут внести до 2 декабря.