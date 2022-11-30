В Омутнинском районе установят более 1000 новых светильников

Улучшение уличного освещения в Омутнинском районе - одна из главных задач благоустройства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022-2023 годах в Омутнинском районе планируют установить более 1000 светильников. Такую информацию приводит региональное правительство.

К 250-летию юбилею Омутнинска Александр Соколов поручил улучшить качество уличного освещения. Глава Омутнинского района Александр Малков рассказал во время рабочей встречи, что до марта 2023 года поставят 400 светильников. Дополнительно в 2023 году планируется установить еще 500-600 ламп.

Александр Малков также отметил, что к юбилею в Омутнинске отремонтировали более 12 км дорог.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы развития нового микрорайона Омутнинска, расположенного вдоль улицы Трудовые резервы. В 2023 году там начнут строительство трех четырёхэтажных домов в рамках программы по переселению, куда переедут 358 человек.

В завершение глава Омутнинского района также попросил губернатора посодействовать с включением школы №2 города Омутнинска в программу капремонта.