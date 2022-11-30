В Кирове прошла седьмая благотворительная интеллектуальная игра «АзБУКи»

Собранные средства пойдут в фонд организации защиты животных «Дари Добро». Фото: Александр Быкасов

Во вторник, 29 ноября, в Кирове прошла благотворительная интеллектуальная игра «АзБУКи». Мероприятие стало традиционным и состоялось в нашем городе уже в седьмой раз.

Азарт в глазах участников, неформальная и душевная атмосфера, умные и интересные вопросы - «АзБУКи» с каждым годом привлекает все больше кировских интеллектуалов.

- Именно с благотворительных игр началась наша дружба с некоторыми, очень дорогими для нас командами, - отметили организаторы игры.

Зоозащитники поблагодарили девушек волонтеров и всех участников команд за собранные средства на вакцины и лекарства и отметили большой вклад каждого в помощь мурлыкам. Сейчас животные смогут не только получить нужные прививки и препараты, но и обрести свой дом.

Организаторам игры удалось собрать 27 тысяч рублей. Все собранные средства пойдут в фонд организации защиты животных «Дари Добро» на закупку партии вакцины.