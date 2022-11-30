Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 9:06

В Кирове 1 декабря откроют движение по улице Сурикова

Подрядчик заканчивает последние приготовления
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
1 декабря подрядчик уберет бетонные блоки и знаки с дороги. Фото: admkirov.ru

1 декабря подрядчик уберет бетонные блоки и знаки с дороги. Фото: admkirov.ru

Движение по вновь построенной улице Сурикова откроют завтра, 1 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.

Сегодня подрядчик заканчивает подготовку к открытию. Специалисты подключают новые светофоры на перекрестках с улицами Красина и Комсомольской. 1 декабря с новых участков уберут бетонные блоки и запрещающие проезд знаки.

- Объект состоит из дороги с четырехполосным движением, тротуарами, освещением, остановками общественного транспорта. Также на новой улице выполнено устройство ливневой канализации, - отчитались в мэрии о проделанных работах.

В горадминистрации также сообщили, что с 1 января 2023 года автобус №44 начнет ходить по обновленному участку улицы Сурикова от Красина до Некрасова.