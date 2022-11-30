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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:40

В Кирове на перекрестке улиц Попова и Некрасова произошла авария с пострадавшими

27-летняя девушка получила травмы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Авария случилась, когда 48-летняя женщина-водитель иномарки поворачивала налево. Фото: УГИБДД по Кировской области

Авария случилась, когда 48-летняя женщина-водитель иномарки поворачивала налево. Фото: УГИБДД по Кировской области

Утром в среду, 30 ноября, в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. На перекрестке улиц Попова и Некрасова столкнулись автомобили «Форд Куга» и «Лада Гранта».

Авария случилась, когда 48-летняя водитель иномарки поворачивала налево. Как пояснили в УГИБДД по Кировской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Уточняется также, что при столкновении автомобилей пострадала 27-летняя водитель «Лады». Понадобилась ли девушке госпитализация, не сообщается.

Напомним, что 28 ноября на автодороге «Гнусино-Шихово» столкнулись четыре автомобиля. В аварии получил травмы 23-летний молодой человек.