В Александровском саду высадят новые деревья взамен спиленных лип и тополей

Зимой начнется разработка проекта реконструкции Александровского сада. Фото: admkirov.ru

В Александровском саду проведут компенсационные посадки деревьев взамен срубленных столетних лип. Об этом сообщает горадминистрация.

На минувшей неделе стало известно, что в парке вырубили несколько столетних деревьев. После возмущения, поднятого горожанами, глава мэрии Вячеслав Симаков объяснил, что специалисты срубили только аварийные насаждения. В УДПИ отметили, что состав деревьев в Александровском саду проанализировали еще в августе.

- Специальная комиссия определила аварийные и нуждающиеся в санитарной обрезке деревья. Был составлен акт, в нем определены конкретные зеленые насаждения, их порода, выявленные проблемы и обозначены рекомендации, - пояснили в ведомстве.

Дабы разрешить скандал, Симаков предложил горожанам выбрать одного представителя общественности, которого включат в состав комиссии по оценке деревьев. Зимой начнется разработка проекта реконструкции Александровского сада, а в 2023 году - компенсационные посадки.