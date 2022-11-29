В Кирово-Чепецком районе пропала без вести 53-летняя женщина

Последний раз женщину видели в поселке Быстрицкий тубсанаторий. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецком районе разыскивают Докучаеву Елену Афанасьевну. Последний раз ее видели 21 ноября 2022 года в поселке Быстрицкий тубсанаторий.

Приметы женщины сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Елене 53 года, рост 155 см, худощавое телосложение и короткие светлые волосы. Она была одета в темно-синюю куртку, темные штаны с красными вставками по бокам, темные кроссовки на белой подошве «Nike».

Если у вас есть информация о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам:

8-800-700-54-52 или 112.