Елена Ковалева предложила расширить меры поддержки семей военнослужащих

С автоперевозчиками провели работу, и для бесплатного проезда нужно только предъявить кондуктору удостоверение о льготе. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 29 ноября, в горадминистрации рассмотрели вопрос оказания помощи членам семей мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Было предложено распространить льготу на проезд и на детей военнослужащих, призванных в других регионах. Напомним, что сейчас эту меру поддержки уже получают кировчане от 7 до 18 лет из семей участников СВО. Ее можно оформить в Центральной диспетчерской службе (ЦДС). Право на бесплатный проезд сейчас имеют и жены мобилизованных.

Глава города Елена Ковалева отметила, что механизм предоставления льгот требует тщательной проработки. И этот вопрос необходимо вынести на декабрьское заседание Кировской городской Думы. Еще она предложила рассмотреть возможность бесплатного проезда в Кирове для семей мобилизованных, проживающих в районах области.

- Дети данной категории могут приехать в Киров на культурное мероприятие. Будет неудобного ехать в ЦДС и оформлять поддержку. Нужно, чтобы они сразу могли воспользоваться льготой, - высказалась Елена Ковалева.

С автоперевозчиками провели работу, и для бесплатного проезда нужно только предъявить кондуктору удостоверение о льготе.

Дополнительно обсудили вопрос о свободном посещении ребятами мероприятий культуры и спорта, которые проходят на муниципальных площадках. И предложили оказать адресную помощь - вручить новогодние подарки и организовать праздничные мероприятия для детей военнослужащих.