На автодороге «Гнусино-Шихово» столкнулись четыре автомобиля

В результате ДТП 23-летний молодой человек получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области 28 ноября 2022 года в 17.29 на 5 км автодороги «Гнусино-Шихово» произошло столкновение автомобилей «КаМАЗ», «Мерседес Атего», «Шевроле Нива» и «ВАЗ-2110». Такую информацию приводит Госавтоинспекция Кировской области.

В результате ДТП 23-летний мужчина, пассажир автомобиля «Мерседес Атего», получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об осторожности и внимательности на дорогах в зимний сезон. Выбирайте оптимальный скоростной режим, соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, учитывайте интенсивность движения.

На колесах транспорта обязательно должна быть установлена зимняя резина.