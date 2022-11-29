В Кирово-Чепецке полиция обнаружила партию немаркированной продукции

Полицейские изъяли нелегальный товар на сумму более 2 миллионов рублей. Фото: УМВД России по Кировской области

По данным УМВД России по Кировской области, сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупную партию немаркированного алкоголя и табачных изделий. 32-летний уроженец Кирово-Чепецка хранил, транспортировал и сбывал нелегальный товар.

Эксперты провели обыски в гаражах и жилье обвиняемого и изъяли 168 немаркированных бутылок коньяка, виски, водки, а также 20 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 2 млн рублей. Автомобиль, предназначенный для транспортировки товара, был конфискован.

Следователи МВД России по Кировской области возбудили уголовное дело по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).