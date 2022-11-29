С 1 по 3 декабря изменится расписание нескольких кировских электричек

Кировчан просят заранее планировать свои поездки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области временно изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Из-за ремонтных работ изменится расписание следующих поездов:
- №6352 «Котельнич - Киров», 1 декабря: отправление - в 11.32 (вместо 11.04), прибытие - в 13.26 (вместо 12.57);
- №6374 «Киров - Яр», 2 и 3 декабря: отправление - в 02.37, прибытие - в 05.47 (вместо 05.43).
Кировчан просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание можно уточнить на этом сайте либо здесь.