С 1 по 3 декабря изменится расписание нескольких кировских электричек

Кировчан просят заранее планировать свои поездки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области временно изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Из-за ремонтных работ изменится расписание следующих поездов:

- №6352 «Котельнич - Киров», 1 декабря: отправление - в 11.32 (вместо 11.04), прибытие - в 13.26 (вместо 12.57);

- №6374 «Киров - Яр», 2 и 3 декабря: отправление - в 02.37, прибытие - в 05.47 (вместо 05.43).

Кировчан просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание можно уточнить на этом сайте либо здесь.