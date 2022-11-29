Кировскую область за 2022 год посетили более 500 тысяч туристов

Кировская область – популярный край для путешественников. Фото: Кировстат

Наш регион за январь-сентябрь 2022 года посетили 565 тысяч российских и зарубежных туристов. Для сравнения, число туристов за 2021 год составило 330 тысяч человек. Такую информацию приводит Кировстат.

Примечательно, что август стал самым популярным туристическим месяцем. В нашу область в этот летний месяц приехали более 100 тысяч человек, с деловыми визитами, для паломнических поездок, санаторно-курортного отдыха и с другими целями.

Среди самых популярных регионов российского турпотока - Краснодарский край (16,3 млн путешественников), Ленинградская (13,6 млн), Московская области (13,4 млн), город Москва (11,1 млн), Санкт-Петербург (6,4 млн), Республика Крым (3,6 млн), Татарстан (3,2 млн), Тюменская (1,9 млн) и Свердловская области (1,9 млн).

Стоит отметить, что всего за 2022 год совершили поездки по России 115,9 миллиона туристов.