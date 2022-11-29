Горадминистрация закупит жилье для переселенцев из ветхих домов

Новые жилые помещения покупают в многоквартирных домах не старше 1995 года постройки. Фото: admkirov.ru

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья администрация Кирова приобретает благоустроенные дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, новые жилые помещения покупают в многоквартирных домах не старше 1995 года постройки. И соответствующих техническим заданиям.

Приобретать помещения будут путем заключения муниципальных контрактов по результатам проведения электронных аукционов. Со всеми требованиями можно ознакомиться в соответствующих документах. Кроме того, в текущем году приобретают квартиры для детей-сирот, общей площадью не меньше 26 кв.метров.