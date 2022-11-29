В Санчурском районе бывший лесничий получил условный срок за взятки

На днях бывшему лесничему вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санчурске местного лесничего осудили за получение взяток. Об этом сообщает областной Следком.

Бывший начальник лесничества провел отводы лесосек на основании заключенных договоров купли-продажи. Однако все они были фиктивными и заключались местным АО, которое вырубало лес без разрешительных документов. Чтобы придать законный вид работе предприятия, его представитель передавал взятки лесничему за заключение ложных договоров и действия, связанные с отводом лесосеки. По факту заготовленная древесина никому не передавалась.

Следователи возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал. Суд вынес приговор: четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Он также не сможет занимать должности, связанные с руководством, в течение двух лет.