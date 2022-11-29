В Кирове с 29 ноября по 1 декабря установили график вывоза снега

Уборка снега спецтранспортом будет проводиться до 1 декабря включительно. Фото: admkirov.ru

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры определили, с каких улиц будут вывозить снег по ночам 29 ноября-1 декабря. График сообщили в администрации города.

29-30 ноября

- ул. Карла Маркса от Преображенской до Профсоюзной;

- ул. Комсомольская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- участки образования снежных валов на улицах Ленина, Воровского, Октябрьском проспекте;

- ул. Щорса от Производственной до Ульяновской;

- ул. Володарского от Спасской до Молодой Гвардии;

- путепровод по улице Ивана Попова.

30 ноября-1 декабря

- ул. Свободы от Преображенской до Спасской;

- ул. Володарского от Преображенской до Спасской;

- ул. Карла Маркса от Преображенской до Октябрьского проспекта;

- участки образования снежных валов на улицах Ленина, Воровского, Октябрьском проспекте;

- ул. Энтузиастов;

- ул. Горбачева от Свободы до Карла Маркса.

Уточним, что работы по вывозу снега ведутся в ночное время с 20.00. Участки уборки заранее обозначаются предупредительными знаками. Водителей просят не оставлять транспорт на указанных выше территориях.