В Кировской области назначили замминистра здравоохранения

Новый замминистра ранее возглавлял горбольницу №5. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области выбрали замминистра здравоохранения. Об этом рассказал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне на еженедельной планерке у губернатора стало известно, что и.о. министра здравоохранения Андрей Черняев покинул свой пост. Его место заняла Екатерина Видякина.

- Мы не прощаемся - после отпуска Андрей Черняев вернется в крупное учреждение здравоохранения. В связи с назначениями предстоят кадровые изменения и в других медицинских организациях региона, - прокомментировал Дмитрий Курдюмов.

Заместитель министра здравоохранения уже выбран. Им назначен Павел Казаков, ранее возглавлявший кировскую горбольницу №5.