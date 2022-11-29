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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:39

Прокуратура Кирова внесла представление горадминистрации за аварийный дом

В 2022 году благодаря областному ведомству снесли 40 зданий
Дарья Ишкова
Жителей дома №5 на улице Советской в Нововятском районе расселили, а здание оставили пустовать. Фото: Прокуратура Кировской области

Жителей дома №5 на улице Советской в Нововятском районе расселили, а здание оставили пустовать. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокуратура Кирова проверила работу органов муниципалитета по сносу аварийных зданий. В ходе этих проверок выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Известно, что решением комиссии дом №5 на улице Советской в Нововятском районе признан аварийным и подлежащим сносу. Его жителей расселили, а здание оставили пустовать. За неисполнение обязанностей по сносу горадминистрации внесли представление. Для устранения проблем органы муниципалитета уже организовали работы по демонтажу опасного жилья.

Часто заброшенные объекты становятся местами скопления мусора, сбора маргинальных личностей. Это создает угрозу жизни и здоровья жителей. В текущем году вмешательство прокуратуры Кирова способствовало сносу более 40 таких объектов. И надзорные мероприятия будут продолжены.