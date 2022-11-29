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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:49

В Кирове сотрудники КДН забрали ребенка у пьяных родителей

Несовершеннолетнего поместили в соцучреждение, на взрослых составили протоколы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В момент визита сотрудников КДН в одну из семей родители оказались пьяны.

В момент визита сотрудников КДН в одну из семей родители оказались пьяны.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове у пьяных родителей изъяли ребенка. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях в городе прошел рейд специалистов КДН. В его ходе специалисты посетили несколько семей и навестили восьмерых несовершеннолетних. В одной из квартир обнаружились пьяные родители и их ребенок. Последнего сотрудники КДН забрали с собой.

- В связи с тем, что несовершеннолетний находился в опасном положении, он был помещен в социально-реабилитационное учреждение. На родителей сотрудником полиции были составлены административные протоколы, - сообщили в комиссии.

В ходе рейда с родителями также провели профилактические беседы о надлежащем исполнении их обязанностей и недопустимости употребления алкоголя при детях.

Всех несовершеннолетних пригласили на психологический тренинг. Для семей, злоупотребляющих спиртным, организована работа со специалистом по соцработе. За помощью можно обратиться по телефонам: 20-88-32, 20-88-18, 20-88-19.