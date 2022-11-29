В Кирове в парке имени Гагарина начали заливать каток

Общегородские катки появятся во всех районах областного центра. В том числе на Театральной площади, в парках Победы, ЛПК и Кочуровском. Фото: admkirov.ru

В парке имени Гагарина начали заливать каток. Погода в текущем году содействует, к работам можно приступить раньше. Об этом сообщили в администрации Кирова.

В данный момент готовится основание катка, слой льда будут ежедневно наращивать. Затем покрытие отшлифуют спецтехникой. И.о. начальника теруправления по Первомайскому району Сергей Решетников рассказал, что здесь планируется зона отдыха. По периметру установят ограждения. Будет работать прокат коньков и зона общепита. Недалеко от катка поставят новую зимнюю горку для детей. Вдобавок к этому отдыхающие смогут повеселиться на аттракционах и сделать фото со светодиодными фигурами.

Скоро начнут заливать лед и на улице Павла Корчагина. При благоприятной погоде площадки планируют открыть в середине декабря. Горадминистрация напоминает, что общегородские катки появятся во всех районах областного центра. В том числе на Театральной площади, в парках Победы, ЛПК и Кочуровском.