В Кирове за два дня вывезли около 10 тысяч кубометров снега

В Кирове закупают новый спецтранспорт по уборке снега. Фото: admkirov.ru

По данным горадминистрации, в выходные дни, 26-27 ноября, в городе вывезли около 10 тысяч кубометров снега.

Глава администрации Вячеслав Симаков отметил, что техника работает в полную силу.

- До 7 утра подрядчик старается пройти все магистральные улицы, чтобы не мешать автолмобилистам в час пик. В 9 утра колонны снова выходят на очистку снега.

Стоит отметить, что в данный момент закупают новый спецтранспорт для уборки - мобильные машины для очистки тротуаров и узких участков, куда не может заехать крупная техника.

Губернатор области Александр Соколов поручил максимально доступно вести работу по содержанию дорог. Для этого в правительстве предложили открыть онлайн-кабинет, чтобы каждый мог увидеть, где и как происходит уборка снега.