В Кировской области за неделю на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ

Кировские медучреждения готовы к работе в период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области за 21-27 ноября на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ. Такие данные приводит Минздрав Кировской области.

Для сокращения числа заболевших и предупреждения вирусных инфекций предусмотрена вакцинация как наиболее эффективный метод профилактики.

- На данный момент вакцинировались 549874 человека, в том числе 132790 детей. При каждой медицинской организации имеются прививочные пункты, в том числе мобильные. Проходят выезды в трудовые коллективы, медучреждения организуют диалог с руководителями организаций и предприятий, - рассказала и.о. министра Екатерина Видякина.

Специалисты министерства отмечают, что в ближайшее время возможен приход новых штаммов коронавируса. Минздрав Кировской области совместно с Роспотребнадзором постоянно держат ситуацию на контроле.

В Кировской области медицинские организации полностью готовы к работе в период повышенной заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ.