В Уржуме из-за пожара погиб 53-летний мужчина

МЧС предупреждает: недопустимо курить в нетрезвом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 ноября в Уржуме произошел пожар в одной из квартир. В огне погиб 53-летний мужчина, по данным Следственного комитета.

Предварительно, причиной пламени могло стать неосторожное обращение с огнем при курении жителя квартиры. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает - очень опасно курить в постели. Курящий засыпает, сигарета падает, происходит тление или возгорание. Приняв большие дозы алкоголя, человек не почувствует первых признаков пожара. Окурок вызывает тление горючего материала, и очаг может превратиться в пожар.

Для того чтобы избежать трагедии, соблюдайте простейшие правила пожарной безопасности:

- Ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного опьянения;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- Курите только в специально отведенных для этого местах;

- Не бросайте спички и окурки куда попало. Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.