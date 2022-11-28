В Вахрушах в речку Моховицу попадают стоки из канализации

Проблему с состоянием водоема местные жители обнаружили давно. Фото: ОНФ Кировской области

В Вахрушах реку Моховицу загрязняют сточными водами. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Местные жители заметили, что воды речки помутнели и стали источать неприятный запах. Активисты подтвердили факт и обратились в областной Росприроднадзор. Специалисты обнаружили вблизи моста через Моховицу канализационный колодец со следами перелива.

После взятия проб воды выяснилось, что в водоеме превышена предельно допустимая концентрация аммоний-иона, нитрит-иона и железа. Анализ почвы со стороны канализационного колодца выявил превышение по аммонию обменному, хлоридам, сульфат-иону, железу и нефтрепродуктам. Стоит учесть, что участок относится к водоохранной зоне.

- Собственником канализационных сетей и проблемного колодца является администрация Слободского района. При этом сети переданы в обслуживание частной организации. В ее адрес Росприроднадзор направил предостережение о недопустимости нарушений. Кроме того, ведомство планирует предъявить виновнику сумму причиненного почве ущерба. По факту загрязнения воды в реке информация направлена в министерство охраны окружающей среды, - сообщили активисты.