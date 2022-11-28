Кировская область на втором месте по доле торговых сетей

Доля сетей в обороте выросла в регионе на 30% за 11 лет. Фото: Фото: Александр КАТЕРУША

Доля торговых сетей на рынках Кировской области в 2021 году составляла 43,8%. И в текущем году этот сегмент продолжает увеличиваться, сообщили в Кировстате.

Первые торговые сети начали появляться в Кировской области в 2009 году, с тех пор масштабы их развития только увеличиваются. Если в 2010 году доля сетей в обороте розничной торговли составляла 14%, то в 2021 году она выросла до 43,8%, превысив средние показатели по РФ и Приволжскому федеральному округу. Кировская область заняла второе место среди регионов ПФО, уступив только Республике Марий Эл.

А в обороте продуктов питания, напитков и табачных изделий доля торговых сетей составила даже 69%. Но в текущем году прирост составил всего 3,9%, хотя на непродовольственном рынке он еще меньше – 1,4%. Это говорит о замедлении темпов роста продаж промтоваров. Из 15,7 млрд рублей, потраченных на алкоголь за 2022 год, более 70% было оставлено в магазинах «сетевиков».