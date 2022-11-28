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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:06

За 2022 год стоимость коммунальных услуг в Кирове выросла на 17%

Губернатор области подписал указ, устанавливающий предельный индекс повышения стоимости платы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
С 1 декабря ввступит в силу повышение тарифов на услуги ЖКХ на 8%.

С 1 декабря ввступит в силу повышение тарифов на услуги ЖКХ на 8%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове услуги ЖКХ подорожали на 17%. Областное правительство опубликовало документ, утверждающий предельный (максимальный) индекс повышения стоимости платы.

Согласно ему, с 1 декабря 2022 года предельный индекс составит 109%, то есть «коммуналка» в этот период подорожает на 9%. Кроме того, с 1 июля вступило в силу повышения стоимости еще на 8%. В совокупности за год тарифы выросли на 17%.

Стоит отметить, что, согласно документу, в течение всего следующего года повышения стоимости не планируется.

В документе также прописан предельный индекс для каждого из районов региона. Ознакомиться с указом можно здесь.