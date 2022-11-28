В Кировской области задержали около 40 нетрезвых водителей

ГИБДД напоминает, за нетрезвое вождение лишают прав на 1,5-2 года и штрафуют на 30 тысяч рублей. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

По данным Госавтоинспекции Кировской области, с 25 по 27 ноября в ходе «сплошных проверок» сотрудники ГИБДД задержали 37 водителей в состоянии опьянения и 12 водителей, лишенных прав.

В Кирове случилось 8 ДТП, в которых 8 пострадавших травмировались.

На территории региона произошло 18 автомобильных аварий, 1 человек погиб и 20 получили травмы.

10 аварий произошли на территории Юрьянского, Вятскополянского, Афанасьевского, Кикнурского, Кирово-Чепецкого, Слободского, Оричевского и Шабалинского районов. 1 человек погиб и 12 получили травмы, среди них 3 пешехода.

Так, 26 ноября 2022 года в 21.40 на улице Первомайской у дома 17 поселка Кикнур 36-летний нетрезвый водитель «Лады Гранты» совершил съезд с дороги. 29-летняя пассажир травмировалась.

27 ноября 2022 года в 3.20 в Вятскополянском районе на 3 км автодороги «Вятские Поляны-Кукмор» 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» в пьяном виде совершил съезд с дороги и опрокинулся. 23-летний пассажир получил травмы.

27 ноября 2022 года в 19.00 в Юрьянском районе на 1 км автодороги «Юрья-Великорецкое» водитель совершил наезд на 63-летнего пешехода. Пешеход погиб. Ведется розыск водителя.

Госавтоинспекция напоминает, за вождение в пьяном виде грозит наказание в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД предостерегают - автомобильные аварии на зимних трассах происходят из-за заноса автомобиля с высокой скоростью, резкого маневрирования и выезда на обочину.