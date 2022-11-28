Новым гендиректором АО «АТП» стал Дмитрий Катынов

Ранее Дмитрий Катынов на протяжении 19 лет руководил «Автотранспортным хозяйством». Фото: admkirov.ru

В Кирове назначили нового гендиректора АО «АТП». Им стал Дмитрий Катынов. Как сообщили в горадминистрации, сегодня, 28 ноября, нового руководителя представили коллективу.

Катынов отметил, что предприятию необходимо наладить работу общественного транспорта в части строгого соблюдения расписания. Он пообещал разобраться с невыходом машин на маршруты и кадровым составом - в том числе стимулированием работников.

Напомним, об увольнении предыдущего директора, Андрея Логиновского, стало известно на минувшей неделе. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Логиновский остается гендиректором КПАТ, однако договор с ним могут не продлить.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Катынов с 2002 по 2021 годы работал руководителем АО «Автотранспортное хозяйство». За это время создал систему удаленного сервисного обслуживания и ремонта автотранспорта. Внедрил программы профобучения, за что Минтранс РФ наградил более 50% водительского состава знаками «За безаварийную работу». Имеет два высших образования.