В Уржумском районе пропал рыбак

На водоемах области формируется ледостав. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

По данным ГУ МЧС по Кировской области, 26 ноября в деревне Дюково Уржумского района два местных жителя отправились рыбачить по первому льду на реку Уржумку.

Мужчины находились в 700 метрах друг от друга. Когда один из них решил проведать напарника, то увидел только снасти и свежую полынью.

Предположительно, тонкий лед не выдержал, и рыбак утонул.

На месте проводятся розыскные мероприятия.

МЧС призывает рыбаков не выходить на первый лед и не рисковать своей жизнью.

На водоемах области формируется ледостав. Толщина льда на водоемах со стоячей водой составляет в среднем 3 см, на реках наблюдается шуга и закраины. Именно сейчас рыбалка и нахождение на льду имеют высокую опасность.

Для одного человека толщина ледяного покрова должна составлять 7 см, для катающегося на коньках - 12 см.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, нередко среди погибших оказываются дети, гуляющие по льду без присмотра, и рыбаки, выходящие на неокрепший и коварный лед.