Кировчанин, укравший картины на 250 тысяч рублей, отправится в колонию на 9,5 года

Суд вынес приговор осужденному - 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове состоялся суд над местным жителем, признанным виновным в 5 преступлениях. Рецидивисту вынесли приговор за по ч.1 и 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.3 ст. 163 УК РФ (разбой). Такие данные приводит региональная прокуратура.

17 ноября 2021 г. в квартире дома № 66 по улице Карла Либкнехта осужденный, угрожая владельцу квартиры кухонным ножом, вынес более 80 картин художника, стоимостью более 250 тысяч рублей.

Мужчина также похитил 4500 рублей из кассы магазина «Продукты 24» по улице Советской.

Рецидивиста обвиняют и в хищении портмоне с деньгами из одежды спящего знакомого, строительного инструмента, стиральной машины и телевизора, а также игровой приставки общей стоимостью 76 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный также должен выплатить компенсацию морального ущерба - 270 тысяч рублей.