Алексей Петряков с 1 декабря займет должность министра транспорта Кировской области

Алексей Петряков более 20 лет посвятил сфере строительства и ремонта дорожных сетей. Фото: kirovreg.ru

Алексей Петряков станет министром транспорта с 1 декабря 2022 года. О егом назначении сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Алексей Вячеславович - уроженец Астраханской области, более 20 лет посвятил сфере строительства и ремонта дорожных сетей. Последние годы работал первым замом начальника «Службы автомобильных дорог Республики Крым».

Кадровые изменения произошли и в сфере лесного хозяйства. Федеральное агентство утвердило Андрея Тетерина на должность министра лесного хозяйства Кировской области.

Минздрав Кировской области по собственному желанию покидает и.о. министра Андрей Черняев. Он возглавлял ведомство последние 6 лет. Исполнять его обязанности с 28 ноября будет его заместитель Екатерина Видякина.

- Екатерина Эдуардовна за последний месяц, замещая Андрея Вениаминовича, проявила себя хорошим руководителем. В ближайшее время постараемся усилить министерство кадрами, и надеюсь, что темп развития здравоохранения не будет потерян, - сказал Александр Соколов.