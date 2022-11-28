В новогодние праздники между Кировом и Москвой запустят дополнительный поезд

Дополнительный поезд будет ходить с 23 декабря по 9 января. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В новогодние и рождественские праздники между Кировом и Москвой запустят дополнительный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезд №231/232 сообщением Киров - Москва будет курсировать следующим образом:

- отправление из Кирова - в 01.31, прибытие в Москву - в 14.13;

- отправление из Москвы - в 22.25, прибытие в Киров - в 12.25.

Дополнительный поезд будет курсировать с 23 декабря 2022 по 9 января 2023 года. Билеты уже в продаже.

- Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года, - добавили в пресс-службе ГЖД.