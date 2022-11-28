Почти 2000 многодетных кировских семей получили семейный капитал

586 семей воспользовались погашением кредита на ипотеку. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным правительства региона, в Кировской области 1907 семьям с тремя детьми и более оказали региональную поддержку - кировчане получили несколько различных льгот.

За 10 месяцев 1321 семья получила единовременную выплату 50 тысяч рублей, которую можно потратить на любые нужды.

Остальные семьи воспользовались другой привилегией - погашением взносов за ипотечный кредит. 535 семей - погасили ипотеку (100 тысяч), 33 семьи - оплатили первоначальный взнос по кредиту (100 тысяч).

При рождении четвертого и последующего ребенка семье можно также направить на погашение жилищной ссуды еще 50 тысяч рублей. Эту льготу использовали 18 семей.

- Важным условием в этом случае является то, что кредит должен быть взят на приобретение или строительство жилья только на территории Кировской области, - пояснила Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области.

Оформить региональный капитал можно в соцзащите по месту жительства или в территориальных отделах МФЦ.