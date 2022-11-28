Прогноз погоды в Кирове с 28 ноября по 2 декабря: перепады давления и снегопады в конце недели

В конце недели кировчан ждут снегопады. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На неделе нас ждет повышенное атмосферное давление. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 28 ноября по 2 декабря.

Понедельник, 28 ноября

На улице похолодает до -14 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, погода будет облачной. Ветра не ожидается. Атмосферное давление поднимется до 770 мм ртутного столба.

Вторник, 29 ноября

День будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9...-12 градусов. Поднимется небольшой ветер, порывы могут составить до 5 м/с. Атмосферное давление понизится до 768-769 мм ртутного столба.

Среда, 30 ноября

Термометры покажут отметку в -8...-10 градусов. День вновь будет пасмурным, к ночи пойдет небольшой снег. Порывы ветра составят 3 м/с максимум. Атмосферное давление упадет до 766 мм ртутного столба.

Четверг, 1 декабря

В первый день календарной зимы температура воздуха будет колебаться в пределах -8...-12 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег, который будет идти до самой ночи с краткими перерывами. Ветер снова утихнет. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Пятница, 2 декабря

По прогнозам синоптиков, весь день будет идти снег. Температура воздуха составит -8 градусов. Возможны порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление сползет до 763 мм ртутного столба.