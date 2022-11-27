Кировчанин потерял 25 тысяч рублей после знакомства с девушкой в интернете

Собеседница обманом вытянула средства с банковского счета кировчанина. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове мужчина лишился денег после знакомства с девушкой в интернете. Подробности сообщает областное УМВД.

46-летний кировчанин познакомился в Сети с девушкой. Та предложила за 500 рублей выслать ему видео с собой и отправила ссылку на сайт, где новый знакомый должен был ввести для оплаты реквизиты карты. Однако вместо 500 рублей со счета исчезли 5 тысяч.

Девушка сказала, что произошла ошибка, и предложила вернуть лишние деньги, для чего попросила назвать коды из приходящих смс-сообщений. После каждого из них сумма на счету лишь уменьшалась, и в итоге кировчанин лишился 25 тысяч рублей, после чего собеседница пропала.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленницу - или злоумышленника.

Кировчанам вновь напоминают: никогда не сообщайте незнакомцам реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения операций по ним.