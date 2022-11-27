В Кирове отменили установку вертолета у Дворца пионеров

Концепт развития территории также планируется пересмотреть. Фото: kirovreg.ru

В Кирове не будут устанавливать вертолет у Дворца творчества - Мемориал. Об этом сообщает областной Минстрой в своем телеграм-канале.

Ранее у Дворца пионеров намеревались установить вертолет Ми-24 в качестве памятника. Однако кировчане воспротивились его появлению. В итоге решение отменили.

- После учета мнения горожан принято решение об отмене установки авиатехники у Дворца творчества. Губернатор Кировской области Александр Соколов ранее настоятельно рекомендовал принимать важные решения по развитию общественных пространств, основываясь на мнении людей, - прокомментировали в Минстрое.

Помимо того, концепт развития этой территории решили изменить. Ранее у Дворца пионеров планировалось обустроить детскую площадку с местами для занятия спортом, патриотические зоны, парковку и место для выгула собак.