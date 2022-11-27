В Советской ЦРБ произошел пожар

К тушению привлекались два пожарных расчета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе произошел пожар в больнице. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Происшествие случилось 26 ноября в Советской ЦРБ на улице Октябрьской. Тушение проводили два пожарных расчета. Горение ликвидировали на площади в шесть квадратных метров.

В пресс-службе ведомства сообщили, что никто не пострадал - ни пациенты, ни персонал. Причины пожара не разглашаются. Вероятнее всего, они еще устанавливаются.

Всего за минувшие сутки, по данным ГУ МЧС по Кировской области, в регионе произошло восемь пожаров.