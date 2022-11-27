В Кирове 28 ноября пройдут плановые отключения электричества

Электричество будет отсутствовать в домах кировчан от 2,5 до 8 часов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

28 ноября кировчане останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Ресурс будет отсутствовать из-за планового и капитального ремонта оборудования, а также эксплуатационных работ. Сроки отключений составят от 2,5 до 8 часов. Отключения будут носить не такой масштабный характер, как обычно. Без электричества останутся жители Чистых прудов, Гнусино, Малой Субботихи и нескольких микрорайонов Кирова.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства. Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова). График отключения электричества в Кирове 28 ноября 2022 года можно посмотреть по этой ссылке или на скриншоте ниже.