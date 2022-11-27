В Кирове оценят украшение придомовых территорий к Новому году

Символы зимнего праздника - нарядные ели, снежные фигуры, иллюминация - принесут дополнительные баллы. Фото: admkirov.ru

Кировчан, проживающих в Ленинском районе, приглашают показать свою фантазию и творческие способности при украшении дворов. Горадминистрация объявила о начале с 1 декабря смотра-конкурса «Зимний двор». Заявки могут подать как ТОСы, так и жители дома.

Традиционно в канун Нового года жители областного центра украшают территории у своих домов. Праздничное оформление дворов - нарядные елки, снежные фигуры, гирлянды - можно увидеть во многих уголках нашего города. При этом есть возможность не только порадовать соседей, но и стать победителями конкурса. И получить приз.

Смотр будет проходить с 1 декабря 2022 года по 12 января 2023 года. Специальная комиссия оценит не только красочную атмосферу грядущих новогодних дней, но и общее благоустройство двора: чистоту тротуаров, подъездов к домам, санитарное состояние территории.

Баллы также будут начислять за символы зимнего праздника - нарядные ели, снежные фигуры, иллюминацию. И за создание условий для активного отдыха жителей дома - устройство ледяных горок и катков. Особое внимание члены комиссии обратят на оригинальность и творческий подход при украшении дворов.

Фотографии и заявки на участие нужно отправить на электронную почту: lenorg@admkirov.ru с пометкой «Зимний двор». Подробную информацию о смотре-конкурсе можно посмотреть в здесь.

Итоги конкурса подведут 18 января 2023 года и разместят на сайте городской администрации не позднее 25 января 2023 года.