ГИБДД Кировской области: в выходные на дорогах ожидаются сильные заносы

Сотрудники ГИБДД готовы прийти на помощь в сложных ситуациях. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

По данным Госавтоинспекции Кировской области, в регионе 26-27 декабря на дорогах ожидаются сильные заносы из-за метели и обильного снегопада. При неблагоприятной погоде сотрудники ГИБДД советуют быть предельно внимательными на дорогах.

Водителям настоятельно рекомендуют уменьшать скорость и помнить, что при управлении автомобилем нужно учитывать интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия.

Скорость движения в снегопад должна быть ниже на 10-15 км/ч, чтобы видеть проезжую часть хотя бы в пределах 100 метров.

Движение должно быть плавным и неторопливым. Дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить, а торможение осуществлять заранее. Запрещается останавливаться на дороге и очищать забитые снегом дворники.

Пешеходам при метели и снегопадах рекомендуют использовать световозвращающие приспособления и элементы на одежде.

При сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции готовы прийти на помощь всем участникам дорожного движения.

ВАЖНО

Телефон дежурной части ГИБДД г.Кирова: 58-88-88, 64-38-77.

О том, где в Кирове нельзя парковаться в ближайшие две ночи, можно узнать здесь.