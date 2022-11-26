График вывоза снега из Кирова: где нельзя парковаться в выходные

Работы будут проводить в ночь на 27 и 28 ноября. Фото: admkirov.ru

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры определили, с каких улиц будут вывозить снег по ночам на 27 и 28 ноября. График представили в горадминистрации.

С 26 на 27 ноября снег вывезут с участков:

- ул. Производственная от Солнечной до Щорса (четная сторона);

- ул. Красина от Чапаева до Ивана Попова.

С 27 на 28 ноября работы будут проводить на участках:

- ул. Дерендяева от Преображенской до Спасской;

- ул. Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- ул. Преображенская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- путепровод по ул. Производственной с подходами;

- ул. Щорса от Производственной доУльяновской;

- ул. Спасская от Ленина до Октябрьского проспекта;

- ул. Менделеева от Московской до Кольцова.

На участках, с которых будут вывозить снег, выставят предупреждающие знаки. Автомобилистов просят не оставлять транспортные средства в зоне работы спецтехники.