Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 ноября 2022 11:21

В Кирове задержали девушку с запрещенным веществом

Она вела себя неадекватно, нарушая общественный порядок
Анастасия САЛУН
Задержанная находилась под действием запрещенного вещества. Фото: Кировский ЛО МВД

Задержанная находилась под действием запрещенного вещества. Фото: Кировский ЛО МВД

На железнодорожном вокзале Кирова задержали 31-летнюю жительницу области. В пресс-службе транспортной полиции пояснили, что сотрудники ведомства обратили на нее внимание из-за странного поведения. Дама нарушала покой других пассажиров и общественный порядок.

Полицейские нашли в ее рюкзаке пакетик с растительным веществом серо-коричневого цвета. Заподозрив, что это наркотик, его изъяли.

Экспертные исследования подтвердили их догадку. Девушка пояснила, что средство она хранила для личного употребления. Давая показания, задержанная тоже находилась под действием запрещенного вещества.

Девушку привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.

Суд назначил ей наказание в виде штрафов на 8 тысяч рублей.