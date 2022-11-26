В Кирове задержали девушку с запрещенным веществом

Задержанная находилась под действием запрещенного вещества. Фото: Кировский ЛО МВД

На железнодорожном вокзале Кирова задержали 31-летнюю жительницу области. В пресс-службе транспортной полиции пояснили, что сотрудники ведомства обратили на нее внимание из-за странного поведения. Дама нарушала покой других пассажиров и общественный порядок.

Полицейские нашли в ее рюкзаке пакетик с растительным веществом серо-коричневого цвета. Заподозрив, что это наркотик, его изъяли.

Экспертные исследования подтвердили их догадку. Девушка пояснила, что средство она хранила для личного употребления. Давая показания, задержанная тоже находилась под действием запрещенного вещества.

Девушку привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.

Суд назначил ей наказание в виде штрафов на 8 тысяч рублей.