В Кирове 22 ноября назначили нового прокурора города

Евгений Бельтюков работает в органах прокуратуры более 17 лет. Фото: vk.com/prokuratura_kirov43

В Кирове назначен новый городской прокурор. Как сообщили в ведомстве, соответствующий приказ подписал 22 ноября Генеральный прокурор России.

Евгений Сергеевич Бельтюков родился в 1981 году в Омутнинске. Окончил педагогический институт и Московскую государственную юридическую академию.

В органах прокуратуры работает уже более 17 лет, начав с должности следователя в Омутнинском районе. В 2011 - 2019 годах работал прокурором Яранского района. С 2019-го занимал должность Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Евгений Бельтюков имеет классный чин - старший советник юстиции.