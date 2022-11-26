В 2021 году в Кировской области мамами стали 10169 женщин

3510 детей стали первенцами в семье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Кировстат опубликовал интересную статистику.

По данным ведомства, в регионе в 2021 году мамами стали 10169 женщин, у которых родились 10239 детей (на 3,2% меньше, чем в 2020 году). Мальчиков родилось чуть больше - 5293 (52%), девочек - 4946 (48%).

В среднем в день появлялись на свет 28 малышей. Мамами двойняшек стали 139 женщин, тройняшек - трое.

Больше всего ребятишек родилось в Афанасьевском, Уржумском и Сунском районах. Наименьший уровень рождаемости - в Богородском, Вятскополянском, Опаринском и Подосиновском районах.

Отметим, что 3510 детей (34,3%) стали первенцами в семье. Вторыми появились на свет 3956 малыша (38,6%), третьими - 1878 (18,3%), четвертыми и более - 888 (8,7%).

Двум мамам нет еще и 16 лет. А у женщин в возрасте 45 лет и старше родилось 23 малыша. А самой молодой многодетной мамой стала 19-летняя жительница региона. У нее родился третий ребенок. Наибольшее число детей появилось у дам от 24 до 37 лет - 7753 малыша, 75,7 процентов от общего числа родившихся.

Какие мероприятия подготовили в Кирове к Дню матери, можно узнать здесь.