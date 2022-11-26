В Арбажском районе под колесами «Нивы» погибла пенсионерка

Авария произошла в 14.30 недалеко от поселка Арбаж. Фото: ГИБДД Кировской области.

24 ноября в Арбажском районе произошла авария со смертельным исходом. В Госавтоинспекции сообщили. что 50-летний мужчина - водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на 80- летнюю женщину. ДТП произошло в 14.30 в на 1 км автодороги Арбаж - Сорвижи.

Пенсионерка, по предварительным данным, переходила проезжую часть. И в результате происшествия погибла. Обстоятельства трагического инцидента устанавливают сотрудники полиции.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам об опасностях на проезжей части в зимний период. Необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, особенно за пределами населенных пунктов.

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Мест с закрытым обзором зимой становится больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега.

Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается, удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз.