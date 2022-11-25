В Киров прибудут три новых автобуса

Закупленный «НЕФАЗ» рассчитан на 114 человек. Фото: admkirov.ru

В Кирове на маршруты поставят новые автобусы. Кировское «Автотранспортное предприятие» закупило три машины. Среди них два «НЕФАЗ» 2006 года выпуска, вместимостью 114 человек каждый и «ПАЗ», рассчитанный на 64 пассажира, 2018 года выпуска. Такие данные предоставляет горадминистрация.

Автобусы прошли капитальный ремонт двигателей и кузова, а поставщик дал гарантию 1 год эксплуатации машин.

Как объяснили в АТП, из строя вышли четыре автобуса из-за поломки двигателей, поэтому потребовалась закупка нового транспорта. Ремонт требует немало времени - необходимо ждать запчасти. Кроме того, он обойдется в цену закупленных автобусов.

После техобслуживания транспорт поставят на учет. Планируется выпустить его на линию в начале декабря.

«ПАЗ» будет обслуживать 53-й маршрут, «НЕФАЗы» поставят на линии, где сейчас не хватает резервного автотранспорта.