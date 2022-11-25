Житель Нагорского района отработает 200 часов за вождение автомобиля в пьяном виде

Автомобиль у виновного конфисковали в пользу государства. Фото: Прокуратура Кировской области.

В поселке Нагорск суд признал виновным местного жителя, арестованного сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Мужчина неоднократно нарушал правила ПДД, сообщили в прокуратуре Кировской области.

Мужчину задержали вечером 27 августа 2022 года. Он в пьяном состоянии ехал на автомобиле «Лада Калина» по поселку Нагорск.

При проверке данных о личности нарушителя сотрудники ГИБДД установили, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года. По статье 104.1 УК РФ автомобиль конфисковали, обратив в собственность государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.